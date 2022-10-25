Слуцкий лично возглавил центральный аппарат ЛДПР
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий лично возглавил центральный аппарат – главный распорядительный орган партии. Решение принято на заседании высшего совета ЛДПР 25 октября, сообщил «Ведомостям» источник в партии.
Прежде и партию, и ее центральный аппарат возглавлял Владимир Жириновский. Но после его смерти, о которой было объявлено 6 апреля, в ЛДПР разделили полномочия.
Более полугода центральным аппаратом руководил депутат Госдумы Алексей Диденко. Он от комментариев воздержался.
Пресс-секретарь партии Александр Дюпин отказался от комментариев.