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Для ЛДПР региональные выборы 2022 года станут самыми сложными за многие годы

Партия впервые идет на выборы без своего лидера Владимира Жириновского
Елена Мухаметшина
Из-за жестких ограничений ЛДПР вынуждена использовать «наследие Жириновского» не так активно / Ярослав Чингаев для Ведомостей

Региональные выборы покажут, сможет ли ЛДПР существовать без своего лидера Владимира Жириновского, который умер в апреле 2022 г. Именно он во время прошлых кампаний возглавлял партсписки ЛДПР на выборах всех уровней. Его образ, цитаты и т. д. помогали пропагандистской машине партии. Теперь Жириновского во главе списков заменили другие партийцы, рангом ниже.

Сильно изменилась и агитационная кампания, говорит депутат Госдумы, руководитель центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко: «Мы [теперь] не можем использовать изображения или видеоряд с Жириновским. Чтобы использовать его цитаты, мы каждую должны сопровождать мелким шрифтом, когда она была сказана и в каком СМИ». То есть из-за жестких ограничений ЛДПР вынуждена использовать «наследие Жириновского» не так активно, сетует Диденко.

Списки теперь возглавляют региональные лидеры и депутаты разного уровня, которые и на прошлых выборах баллотировались не на первых позициях, говорит Диденко: «Все понимали, что Жириновский не пойдет депутатом в [какой-нибудь] сельский совет. Тот, кто шел за ним, де-факто был лидером списка. Но это упрощало использование образа лидера, который был зарегистрированным кандидатом».

Диденко называет эти выборы «очень тяжелыми», поскольку они впервые проходят без основателя ЛДПР: «Сложно, но мы все же реализуем лозунг «Жириновский навсегда».

Выборы депутатов заксобраний проходят в шести регионах, и только в Саратовской области нет общерегиональной части списка. Только на выборах в заксобрание Краснодарского края список возглавляет депутат Госдумы Юрий Напсо. На выборах в заксобрания Сахалина, Пензенской области, Северной Осетии и Удмуртии списки возглавляют региональные депутаты и координаторы реготделений. Списки в гордумы административных центров у партии в основном возглавляют депутаты законодательных собраний соответствующих регионов и координаторы реготделений.

Вариант, чтобы списки возглавил новый лидер партии и фракции Леонид Слуцкий, не обсуждался, говорил собеседник, близкий к Госдуме. В ЛДПР не были уверены, что он «подтащит рейтинги» партии вверх. Еще один собеседник отмечает, что Слуцкий стал председателем партии только в мае, перед кампанией, поэтому при обсуждении хода выборов было принято решение, что списки возглавляют местные: «Без паровозов, потому что Жириновского нет».

Вряд ли первые выборы без основателя партии станут катастрофой для ЛДПР, считает политолог Ростислав Туровский: «Остаточная поддержка и привычный бренд у партии есть, актив на местах не разбежался. По инерции кампания этого года может оказаться даже неплохой». Проблемы с имиджем и оргресурсом будут развиваться постепенно, полагает он.

Поскольку у выборов этого года довольно обширная география, результаты ЛДПР будут очень «неровными», считает политолог Владимир Слатинов. «Фактор Жириновского играл свою роль в мобилизации сторонников», – говорит он. По словам эксперта, «патриотическая экзальтация от СВО» играет в пользу «партии власти», а долю «рассерженных патриотов», готовых проголосовать за ЛДПР, пока оценить сложно.

«Но результат партии будет выше там, где сильнее ее региональные отделения и лидеры и где бренд ЛДПР используется местными элитными группами, как, например, в Кирове», – считает Слатинов. По его прогнозу, результат партии будет около 6–7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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