Для ЛДПР региональные выборы 2022 года станут самыми сложными за многие годы

Для ЛДПР региональные выборы 2022 года станут самыми сложными за многие годыПартия впервые идет на выборы без своего лидера Владимира Жириновского
Региональные выборы покажут, сможет ли ЛДПР существовать без своего лидера Владимира Жириновского, который умер в апреле 2022 г. Именно он во время прошлых кампаний возглавлял партсписки ЛДПР на выборах всех уровней. Его образ, цитаты и т. д. помогали пропагандистской машине партии. Теперь Жириновского во главе списков заменили другие партийцы, рангом ниже.
Сильно изменилась и агитационная кампания, говорит депутат Госдумы, руководитель центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко: «Мы [теперь] не можем использовать изображения или видеоряд с Жириновским. Чтобы использовать его цитаты, мы каждую должны сопровождать мелким шрифтом, когда она была сказана и в каком СМИ». То есть из-за жестких ограничений ЛДПР вынуждена использовать «наследие Жириновского» не так активно, сетует Диденко.
Списки теперь возглавляют региональные лидеры и депутаты разного уровня, которые и на прошлых выборах баллотировались не на первых позициях, говорит Диденко: «Все понимали, что Жириновский не пойдет депутатом в [какой-нибудь] сельский совет. Тот, кто шел за ним, де-факто был лидером списка. Но это упрощало использование образа лидера, который был зарегистрированным кандидатом».
Диденко называет эти выборы «очень тяжелыми», поскольку они впервые проходят без основателя ЛДПР: «Сложно, но мы все же реализуем лозунг «Жириновский навсегда».
Выборы депутатов заксобраний проходят в шести регионах, и только в Саратовской области нет общерегиональной части списка. Только на выборах в заксобрание Краснодарского края список возглавляет депутат Госдумы Юрий Напсо. На выборах в заксобрания Сахалина, Пензенской области, Северной Осетии и Удмуртии списки возглавляют региональные депутаты и координаторы реготделений. Списки в гордумы административных центров у партии в основном возглавляют депутаты законодательных собраний соответствующих регионов и координаторы реготделений.
Вариант, чтобы списки возглавил новый лидер партии и фракции Леонид Слуцкий, не обсуждался, говорил собеседник, близкий к Госдуме. В ЛДПР не были уверены, что он «подтащит рейтинги» партии вверх. Еще один собеседник отмечает, что Слуцкий стал председателем партии только в мае, перед кампанией, поэтому при обсуждении хода выборов было принято решение, что списки возглавляют местные: «Без паровозов, потому что Жириновского нет».
Вряд ли первые выборы без основателя партии станут катастрофой для ЛДПР, считает политолог Ростислав Туровский: «Остаточная поддержка и привычный бренд у партии есть, актив на местах не разбежался. По инерции кампания этого года может оказаться даже неплохой». Проблемы с имиджем и оргресурсом будут развиваться постепенно, полагает он.
Поскольку у выборов этого года довольно обширная география, результаты ЛДПР будут очень «неровными», считает политолог Владимир Слатинов. «Фактор Жириновского играл свою роль в мобилизации сторонников», – говорит он. По словам эксперта, «патриотическая экзальтация от СВО» играет в пользу «партии власти», а долю «рассерженных патриотов», готовых проголосовать за ЛДПР, пока оценить сложно.
«Но результат партии будет выше там, где сильнее ее региональные отделения и лидеры и где бренд ЛДПР используется местными элитными группами, как, например, в Кирове», – считает Слатинов. По его прогнозу, результат партии будет около 6–7%.