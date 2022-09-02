Для ЛДПР региональные выборы 2022 года станут самыми сложными за многие годы

Вариант, чтобы списки возглавил новый лидер партии и фракции Леонид Слуцкий, не обсуждался, говорил собеседник, близкий к Госдуме. В ЛДПР не были уверены, что он «подтащит рейтинги» партии вверх. Еще один собеседник отмечает, что Слуцкий стал председателем партии только в мае, перед кампанией, поэтому при обсуждении хода выборов было принято решение, что списки возглавляют местные: «Без паровозов, потому что Жириновского нет».