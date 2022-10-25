Власти ограничат движение грузовиков через Керченскую переправу

На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Власти России заявили о причастности украинских спецслужб к организации теракта на мосту.