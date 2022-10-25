Власти ограничат движение грузовиков через Керченскую переправу
Оперативный штаб Краснодарского края вводит частичное ограничение проезда грузового транспорта по территории региона к паромной переправе через Керченский пролив с 27 октября, следует из сообщения оперштаба края.
Из сообщения следует, что исключения составляют:
грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры;
скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
«Для всего остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут — от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым)», — отмечено в сообщении.
В оперштабе добавили, что введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Власти России заявили о причастности украинских спецслужб к организации теракта на мосту.
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