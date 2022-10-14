Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту
Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Пять фигурантов, которые находятся в статусе подозреваемых, по ходатайству следствия арестованы до 8 декабря», – сообщили там.
12 октября ФСБ и СК России сообщили о 12 подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. В ФСБ рассказали, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе. По данным ФСБ, взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой, его доставили из Одессы в болгарский город Русе. Позже взрывчатку отправили в Россию через Грузию и Армению. Эту же информацию подтвердили и в СКР.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин.
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