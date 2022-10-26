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Володин заявил о потере Украиной способности существовать как государство

Ведомости

Украина потеряла независимость, а экономика страны потерпела крах, что говорит об утрате способности существовать как государство. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Украина потеряла способность существовать как государство», — написал Володин.

Он пояснил, что страна полностью лишилась самостоятельности. По словам Володина, Украина стала «колонией США», поскольку Киев получает приказы из Вашингтона, а вооруженными силами Украины управляют из Пентагона.

Володин также заявил о крахе экономике и разрушении финансовой системы Украины. Он указал на неспособность киевских властей выполнять социальные обязательства перед гражданами страны. Тем временем, отметил Володин, долги Киева составляют более $100 млрд, а проценты по кредитам «с каждым днем увеличиваются».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ответ западные страны начали оказывать Киеву политическую, экономическую и военную поддержку. Как ранее отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных