Володин заявил о потере Украиной способности существовать как государство
Украина потеряла независимость, а экономика страны потерпела крах, что говорит об утрате способности существовать как государство. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Украина потеряла способность существовать как государство», — написал Володин.
Он пояснил, что страна полностью лишилась самостоятельности. По словам Володина, Украина стала «колонией США», поскольку Киев получает приказы из Вашингтона, а вооруженными силами Украины управляют из Пентагона.
Володин также заявил о крахе экономике и разрушении финансовой системы Украины. Он указал на неспособность киевских властей выполнять социальные обязательства перед гражданами страны. Тем временем, отметил Володин, долги Киева составляют более $100 млрд, а проценты по кредитам «с каждым днем увеличиваются».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны начали оказывать Киеву политическую, экономическую и военную поддержку. Как ранее отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.
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