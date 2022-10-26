Володин заявил о потере Украиной способности существовать как государство

Володин также заявил о крахе экономике и разрушении финансовой системы Украины. Он указал на неспособность киевских властей выполнять социальные обязательства перед гражданами страны. Тем временем, отметил Володин, долги Киева составляют более $100 млрд, а проценты по кредитам «с каждым днем увеличиваются».