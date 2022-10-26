Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции
В Молдавии полиция демонтировала более 30 палаток в протестном городке оппозиции перед зданием Генпрокуратуры, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии «Шор».
«Полиция по указаниям правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду оказала давление на участников протеста, вечером в среду были демонтированы более 30 палаток — и это несмотря на то, что мирные протесты проходят в рамках закона», — отмечено в сообщении.
Ранее участники протеста, который проходит у стен Генпрокуратуры Молдавии, попытались заблокировать палатками вход в здание, однако их оттеснила полиция. Позже в знак протеста манифестанты сдвинули палатки, перегородив доступ к строению.
Накануне в республике ужесточили меры по экономии энергии. Так, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее чем на 30%.
Фонтаны, рекламные щиты, декоративное и витринное освещение должны быть отключены. Работа эскалаторов будет запрещена в часы пик утром и вечером, а лампы накаливания будут заменены светодиодными, уличное освещение будет отключено в дневное время.
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