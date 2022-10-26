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Политика

Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции

Ведомости

В Молдавии полиция демонтировала более 30 палаток в протестном городке оппозиции перед зданием Генпрокуратуры, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии «Шор».

«Полиция по указаниям правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду оказала давление на участников протеста, вечером в среду были демонтированы более 30 палаток — и это несмотря на то, что мирные протесты проходят в рамках закона», — отмечено в сообщении.

Ранее участники протеста, который проходит у стен Генпрокуратуры Молдавии, попытались заблокировать палатками вход в здание, однако их оттеснила полиция. Позже в знак протеста манифестанты сдвинули палатки, перегородив доступ к строению.

Накануне в республике ужесточили меры по экономии энергии. Так, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее чем на 30%.

Фонтаны, рекламные щиты, декоративное и витринное освещение должны быть отключены. Работа эскалаторов будет запрещена в часы пик утром и вечером, а лампы накаливания будут заменены светодиодными, уличное освещение будет отключено в дневное время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных