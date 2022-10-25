В Молдавии ужесточили меры по экономии энергии

Ранее Спыну предупредил о дефиците электроэнергии в республике на фоне сокращения объемов поставок газа «Газпромом» и атак на украинскую инфраструктуру. По его словам, коммерческие контракты, подписанные компанией «Энергоком», не покрывают всего потребления в период с 7:00 до 23:00. Он также пообещал, что в правительстве в ближайшие дни подпишут договоры на поставку электроэнергии с новыми поставщиками, примут меры по экономии и найдут ресурсы для увеличения поставок газа на МГРЭС.