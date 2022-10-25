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Экономика

В Молдавии ужесточили меры по экономии энергии

Ведомости

Власти Молдавии приняли решение усилить меры по экономии электроэнергии и природного газа, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер республики Андрей Спыну.

Так, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее чем на 30%.

Фонтаны, рекламные щиты, декоративное и витринное освещение должны быть отключены. Работа эскалаторов будет запрещена в часы пик утром и вечером, а лампы накаливания будут заменены светодиодными, уличное освещение будет отключено в дневное время.

Ранее Спыну предупредил о дефиците электроэнергии в республике на фоне сокращения объемов поставок газа «Газпромом» и атак на украинскую инфраструктуру. По его словам, коммерческие контракты, подписанные компанией «Энергоком», не покрывают всего потребления в период с 7:00 до 23:00. Он также пообещал, что в правительстве в ближайшие дни подпишут договоры на поставку электроэнергии с новыми поставщиками, примут меры по экономии и найдут ресурсы для увеличения поставок газа на МГРЭС.

21 октября Спыну заявил, что Молдавия закупила 10 млн куб. м газа, которые будут храниться в хранилищах Украины, на случай ограничения или прекращения поставок газа «Газпромом». 10 октября ТАСС со ссылкой на заявление министерства энергетики Украины сообщил о приостановке экспорта электроэнергии украинской стороной с 11 октября. В связи с этим Молдавия начала получать весь объем электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных