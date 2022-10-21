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Молдавия закупила 10 млн кубометров газа на случай прекращения поставок «Газпромом»

Ведомости

Молдавия закупила 10 млн куб. м газа, которые будут храниться в хранилищах Украины, на случай ограничения или прекращения поставок газа «Газпромом», сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Сегодня было приобретено 10 млн. куб. м природного газа по цене 94,95 евро МВт (997 евро/1000 куб. м). Они будут храниться на подземных месторождениях Украины и будут использоваться Республикой Молдова в случае ограничения или прекращения поставок природного газа "Газпромом"», – написал он.

Закупки осуществила компания «Энергоком» в рамках проекта «Надежность поставок природного газа», на который Молдавия получила транш в 100 млн евро в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития. У кого был закуплен газ, не сообщается. В конце сентября Спыну сообщил, что «Газпром» подтвердил Молдавии поставки газа на октябрь с ограничением в 30% – из суточного объема в 8,06 млн куб. м подтверждено 5,7 млн куб. м.

4 октября Газпром» сообщил, что оставляет за собой право приостановить поставки газа в Молдавию, если «Молдовагаз» не выполнит обязательства по оплате до 20 октября. До этого, 1 октября, в «Газпроме» заявили, что Молдавия регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставки российского газа в течение всего года. В компании отметили, что из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что может привести к расторжению контракта в любой момент.

19 октября власти Молдавии объявили о выделении «Молдовагазу» кредита на $54,2 млн под залог газотранспортной системы для оплаты поставок. На следующий день глава компании Вадим Чебан сообщил о перечислении «Газпрому» $53,5 млн за сентябрьские поставки и $27,4 млн аванса за октябрь.

Ранее «Молдовагаз» направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о повышении среднего тарифа на газ для конечных потребителей на 31,5% — до 26 675 леев за тысячу кубометров ($1379). 4 августа НАРЭ подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных