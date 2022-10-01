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Экономика

«Газпром» обвинил Молдавию в регулярном нарушении сроков оплаты поставок газа

Ведомости

Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, заявил «Газпром». В компании отмечают, что из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что может привести к расторжению контракта в любой момент.

«По вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Компания также подтвердила поставки газа в Молдавию в октябре.

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Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что стоимость российского природного газа для Молдавии в октябре, согласно предварительным расчетам, снизится до $1031 за тысячу куб. м. «Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 долларов США за тысячу куб. м», — написал Чебан.

В конце сентября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» подтвердил Молдавии поставки газа на октябрь с ограничением в 30% – из суточного объема в 8,06 млн куб. м подтверждено 5,7 млн куб. м. По его словам, сегодня «Молдовагаз» полностью выплатил «Газпрому» аванс за сентябрь.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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