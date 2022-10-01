«Газпром» обвинил Молдавию в регулярном нарушении сроков оплаты поставок газа
Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, заявил «Газпром». В компании отмечают, что из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что может привести к расторжению контракта в любой момент.
«По вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Компания также подтвердила поставки газа в Молдавию в октябре.
Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что стоимость российского природного газа для Молдавии в октябре, согласно предварительным расчетам, снизится до $1031 за тысячу куб. м. «Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 долларов США за тысячу куб. м», — написал Чебан.
В конце сентября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» подтвердил Молдавии поставки газа на октябрь с ограничением в 30% – из суточного объема в 8,06 млн куб. м подтверждено 5,7 млн куб. м. По его словам, сегодня «Молдовагаз» полностью выплатил «Газпрому» аванс за сентябрь.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.