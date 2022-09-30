В Молдавии заявили о сокращении поставок российского газа в октябре
По его словам, сегодня «Молдовагаз» полностью выплатил «Газпрому» аванс за сентябрь. «В этом смысле повторяется ситуация с октября прошлого года, когда поставки были ограничены на 30%. Разница в том, что в этом году у нас есть подписанный контракт, который нужно соблюдать», – написал Спыну.
Также он рассказал о том, какие контракты были заключены на октябрь на поставку электроэнергии. Вице-премьер добавил, что «никто не будет отключен от газа или электричества».
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.