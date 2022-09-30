В Молдавии заявили о сокращении поставок российского газа в октябре

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.