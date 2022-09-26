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Молдавия пригрозила лишить гражданства за участие в спецоперации на стороне России

Ведомости

Граждане Молдавии, которые отправятся на Украину для участия в спецоперации на стороне России, будут лишены гражданства, заявила президент республики Майя Санду.

«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора», — отметила она (цитата по ТАСС).

Глава государства также сообщила, что по ее просьбе министерство иностранных дел и европейской интеграции инициирует двусторонние консультации с Москвой, чтобы исключить случаи рекрутирования молдавских граждан, которые являются резидентами в России, в процессе мобилизации.

Ранее президент республики созвала Высший совет безопасности (ВСБ), чтобы обсудить ситуацию на Украине, а также вопросы региональной безопасности.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных