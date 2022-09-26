Молдавия пригрозила лишить гражданства за участие в спецоперации на стороне России
Граждане Молдавии, которые отправятся на Украину для участия в спецоперации на стороне России, будут лишены гражданства, заявила президент республики Майя Санду.
«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора», — отметила она (цитата по ТАСС).
Глава государства также сообщила, что по ее просьбе министерство иностранных дел и европейской интеграции инициирует двусторонние консультации с Москвой, чтобы исключить случаи рекрутирования молдавских граждан, которые являются резидентами в России, в процессе мобилизации.
Ранее президент республики созвала Высший совет безопасности (ВСБ), чтобы обсудить ситуацию на Украине, а также вопросы региональной безопасности.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
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