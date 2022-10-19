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Экономика

Правительство Молдавии предоставит кредит «Молдовагазу» под залог ГТС

Ведомости

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» получит от правительства страны кредит под залог газотранспортной системы, что позволит ей рассчитаться с «Газпромом» за поставки газа в сентябре и оплатить аванс за октябрь. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Мы предложили кредит и взяли в залог газотранспортную систему страны. Это решение позволит "Молдовагазу" полностью оплатить "Газпромому" поставки за сентябрь и аванс за октябрь», – написал он.

Сумма кредита составит 1,05 млрд леев (около $54,2 млн), срок погашения – 1 мая 2023 г.

4 октября Газпром» сообщил, что оставляет за собой право приостановить поставки газа в Молдавию, если «Молдовагаз» не выполнит обязательства по оплате до 20 октября. В тот же день «Молдовагаз» пообещал приложить все усилия для выполнения контрактных обязательств.

1 октября в «Газпроме» заявили, что Молдавия регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставки российского газа в течение всего года. В компании отметили, что из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что может привести к расторжению контракта в любой момент.

До этого «Молдовагаз» направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о повышении среднего тарифа на газ для конечных потребителей на 31,5% — до 26 675 леев за тысячу кубометров ($1379). 4 августа НАРЭ подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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