Молдавия перешла на полное обеспечение электроэнергией с МГРЭС в Приднестровье
В связи с приостановкой экспорта электроэнергии Украиной Молдавия получает весь объем электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.
Молдавская сторона получала от украинских компаний порядка 30% объема всего электричества. «Сегодня, 11 октября 2022 г., начиная с 03:00 утра Молдавия получает весь объем необходимой электроэнергии от Молдавской ГРЭС. Это стало возможным благодаря тому, что «Молдовагаз» выделил Молдавской ГРЭС дополнительные 0,9 млн куб. м газа в сутки на производство электроэнергии», – написал он.
По его словам, власти постараются в сложившейся ситуации обеспечить граждан электричеством по максимально низкой цене. Также Спыну добавил, что властями были проведены переговоры с Украиной, Румынией и Евросоюзом, чтобы найти выход.
О приостановке экспорта электроэнергии украинской стороной с 11 октября накануне сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министерства энергетики страны. Поводом послужили массированные обстрелы, которые повредили инфраструктуру в некоторых регионах страны, и решение о приостановке экспорта было принято в связи с необходимостью стабилизации собственной энергосистемы Украины.
Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В некоторых городах наблюдаются перебои с электроэнергией и связью. Власти Украины попросили жителей ограничить потребление электричества в промежуток с 17:00 до 22:00, чтобы пройти критические нагрузки электросетей.
10 октября в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин рассказал об усилении ударов по территории Украины. По его словам, такое решение было принято по предложению Минобороны и Генштаба. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.