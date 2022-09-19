«Молдовагаз» попросил повысить тариф на газ в стране на 31,5%
«Молдовагаз» направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о повышении среднего тарифа на газ для конечных потребителей на 31,5% – до 26 675 леев за тысячу кубометров ($1379). Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
«Главным фактором, обусловившим необходимость этого шага, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен... положительное решение регулятора позволит компании целиком покрыть стоимость закупки газа и обеспечить выполнение контрактных обязательств перед поставщиком», – написал он.
Чебан также добавил, что «Молдовагаз» перечислил «Газпрому» еще $9,67 млн, полностью оплатив августовские поставки. Аванс за тот месяц был внесен молдавской компанией 30 августа.
Накануне десятки тысяч человек вышли на акцию протеста перед зданием администрации президента Молдавии. Поводом для протестов послужили недовольство ростом цен на продукты и энергоносители, а также преследованием оппонентов правящей партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду.
4 августа НАРЭ подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр. Тариф начал действовать с 1 августа. «Молдовагаз», в свою очередь, просил поднять цену почти до 30 леев за кубометр для покрытия тарифных отклонений. Стоимость закупки газа для Молдавии в августе составила $1458 за 1000 куб. м. Ожидается, что к сентябрю цена повысится до $1692 за 1000 куб. м. НАРЭ же при расчетах исходило из средней закупочной цены в 2022 г., которая составляет $899 за 1000 куб. м.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.
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