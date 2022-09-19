«Молдовагаз» попросил повысить тариф на газ в стране на 31,5%

4 августа НАРЭ подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр. Тариф начал действовать с 1 августа. «Молдовагаз», в свою очередь, просил поднять цену почти до 30 леев за кубометр для покрытия тарифных отклонений. Стоимость закупки газа для Молдавии в августе составила $1458 за 1000 куб. м. Ожидается, что к сентябрю цена повысится до $1692 за 1000 куб. м. НАРЭ же при расчетах исходило из средней закупочной цены в 2022 г., которая составляет $899 за 1000 куб. м.