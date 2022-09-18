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Политика

В Кишиневе перед зданием администрации президента проходит акция протеста оппозиции

Ведомости

Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста перед зданием администрации президента Молдавии, сообщает «РИА Новости». Организатором митинга выступила оппозиционная партия «Шор» и коммунисты.

Демонстранты выражают недовольство ростом цен на продукты и энергоносители, а также преследованием оппонентов правящей партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду. Митингующие скандируют: «Отставка», «Долой Майю Санду!», «Нет политическому преследованию оппозиции!».

Число митингующих оценивается организаторами в 45 000 человек. Как заявил глава партии «Шор» Валерий Клименко, участников могло бы быть больше, но полиция попыталась сорвать акцию.

На соседних с администрацией президента улицах перекрыто движение. Полиция следит за порядком, но не вмешивается в действия демонстрантов, отмечает агентство.

23 июня саммит Евросоюза предоставил Молдавии статус кандидата на вступление в организацию. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на это, что в случае присоединения к антироссийским санкциям Евросоюза Молдавия не получит от России никаких ресурсов.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны готовят военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии, которое затем попытаются легализовать. Он отметил, что такая стратегия ошибочна и опасна и для народа Молдавии, и для тех, кто пытается ее внедрить.

26 мая «РИА Новости» сообщили, что Додона арестовали на 30 суток в рамках уголовного дела по нескольким статьям, в том числе о госизмене. В общей сложности ему грозит 20 лет лишения свободы. Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая. Генпрокуратура Молдавии заподозрила политика в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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