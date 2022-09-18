В Кишиневе перед зданием администрации президента проходит акция протеста оппозиции

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны готовят военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии, которое затем попытаются легализовать. Он отметил, что такая стратегия ошибочна и опасна и для народа Молдавии, и для тех, кто пытается ее внедрить.