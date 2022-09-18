В Кишиневе перед зданием администрации президента проходит акция протеста оппозиции
Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста перед зданием администрации президента Молдавии, сообщает «РИА Новости». Организатором митинга выступила оппозиционная партия «Шор» и коммунисты.
Демонстранты выражают недовольство ростом цен на продукты и энергоносители, а также преследованием оппонентов правящей партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду. Митингующие скандируют: «Отставка», «Долой Майю Санду!», «Нет политическому преследованию оппозиции!».
Число митингующих оценивается организаторами в 45 000 человек. Как заявил глава партии «Шор» Валерий Клименко, участников могло бы быть больше, но полиция попыталась сорвать акцию.
На соседних с администрацией президента улицах перекрыто движение. Полиция следит за порядком, но не вмешивается в действия демонстрантов, отмечает агентство.
23 июня саммит Евросоюза предоставил Молдавии статус кандидата на вступление в организацию. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на это, что в случае присоединения к антироссийским санкциям Евросоюза Молдавия не получит от России никаких ресурсов.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны готовят военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии, которое затем попытаются легализовать. Он отметил, что такая стратегия ошибочна и опасна и для народа Молдавии, и для тех, кто пытается ее внедрить.
26 мая «РИА Новости» сообщили, что Додона арестовали на 30 суток в рамках уголовного дела по нескольким статьям, в том числе о госизмене. В общей сложности ему грозит 20 лет лишения свободы. Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая. Генпрокуратура Молдавии заподозрила политика в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.