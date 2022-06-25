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Политика

Медведев пригрозил Молдавии последствиями в случае поддержки санкций против РФ

Ведомости

В случае присоединения к антироссийским санкциям Евросоюза Молдавия не получит от России никаких ресурсов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

23 июня саммит Евросоюза предоставил Молдавии статус кандидата на вступление в организацию. Медведев считает, что «они побежали впереди паровоза».

«Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергетических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС», — написал политик в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах вступления республики в ЕС.

Зампред Совбеза заявил, что Молдавия могла бы быстрее стать членом Евросоюза путем создания «новой Великой Румынии». По его мнению, румынские политики «давно водят политические хороводы вокруг Молдавии», а чиновникам Бухареста «не даёт покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы Великой Отечественной войны проекта Великой Румынии».

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Во главу угла в Молдавии ставится ненависть к России, считает Медведев. Политик назвал «безобразным» принятый в Молдавии закон о запрете георгиевской ленточки и напомнил о запрете российских новостей в стране. Готовность присоединиться к другому государству называется изменой родине, отметил экс-президент РФ.

«Но вот нужно ли это обычным гражданам Молдавии: молдаванам, русским, украинцам? Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные «европерспективы» в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина», — написал Медведев.

Следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 000 граждан России, добавил политик.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны готовят военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии, которое затем попытаются легализовать. Он отметил, что такая стратегия ошибочна и опасна и для народа Молдавии, и для тех, кто пытается ее внедрить.

По его словам, для подготовки технического объединения двух стран Молдавия должна была показать, что она не способна сама обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность страны. Президент Молдавии Майя Санду и партия «Действие и солидарность» обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства. Чтобы им не помешали, против оппозиции были сфабрикованы уголовные дела, заявил Додон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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