Медведев пригрозил Молдавии последствиями в случае поддержки санкций против РФ

«Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергетических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС», — написал политик в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах вступления республики в ЕС.