Молдавия выплатила «Газпрому» аванс за август
«Молдовагаз» перечислил «Газпрому» аванс за топливо, полученное в августе, сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
«Сегодня АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа 2022 г. Это $16,74 млн, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце», – рассказал он.
Выплата аванса, как уточнил Чебан, стала возможной благодаря решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в соответствии с которым госкомпания «Энергоком» закупит у «Молдовагаза» 10 млн куб. м газа.
В правительстве Молдавии ранее сегодня уточнили, что приобретенный газ будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит $1458,92 за 1000 куб. м, для второго — $1881, его планируется закупить в сентябре.
Молдавское национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) 4 августа подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр. Тариф начал действовать с 1 августа. «Молдовагаз», в свою очередь, просил поднять цену почти до 30 леев за кубометр для покрытия тарифных отклонений. Стоимость закупки газа для Молдавии в августе составила $1458 за 1000 куб. м. Ожидается, что к сентябрю цена повысится до $1692 за 1000 куб. м. НАРЭ же при расчетах исходило из средней закупочной цены в 2022 г., которая составляет $899 за 1000 куб. м.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.
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