В «Газпроме» объяснили предоставление отсрочки «Молдовагазу» по авансу за август

«22 августа, согласно условиям контракта, наступил срок платежа за поставки газа в Молдову, который включает в себя окончательный расчет за июль и платеж за поставки газа в августе. Компания «Молдовагаз» смогла рассчитаться только за июльские поставки и обратилась к «Газпрому» с просьбой перенести срок оплаты за август на 1 сентября 2022 г. «Газпром» в порядке исключения принял решение согласиться с этой просьбой. Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона безусловно будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок», – рассказал Куприянов (цитата по «Интерфаксу»).