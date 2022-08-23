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В «Газпроме» объяснили предоставление отсрочки «Молдовагазу» по авансу за август

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При предоставлении «Молдовагазу» отсрочки выплаты аванса по поставкам за август на 1 сентября «Газпром» исходил из того, что впредь Кишинев будет в срок и в полном объеме выполнять контрактные обязательства, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире «Россия 24».

«22 августа, согласно условиям контракта, наступил срок платежа за поставки газа в Молдову, который включает в себя окончательный расчет за июль и платеж за поставки газа в августе. Компания «Молдовагаз» смогла рассчитаться только за июльские поставки и обратилась к «Газпрому» с просьбой перенести срок оплаты за август на 1 сентября 2022 г. «Газпром» в порядке исключения принял решение согласиться с этой просьбой. Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона безусловно будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок», – рассказал Куприянов (цитата по «Интерфаксу»).

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.

17 августа «Молдовагаз» попросил об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь 2022 г., сообщил в своем Telegram-канале руководитель компании Вадим Чебан. По его словам, повышение тарифа на газ, которое в начале августа утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), не позволяет «Молдовагазу» выполнить свои контрактные обязательства. НАРЭ подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр (исходя из средней закупочной цены в 2022 г., которая составляет $899 за 1000 кубометров), «Молдовагаз» же просил поднять цену почти до 30 леев за кубометр для покрытия тарифных отклонений.

Задолженность Молдавии за газ оценивается в $709 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных