В «Газпроме» объяснили предоставление отсрочки «Молдовагазу» по авансу за август
При предоставлении «Молдовагазу» отсрочки выплаты аванса по поставкам за август на 1 сентября «Газпром» исходил из того, что впредь Кишинев будет в срок и в полном объеме выполнять контрактные обязательства, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире «Россия 24».
«22 августа, согласно условиям контракта, наступил срок платежа за поставки газа в Молдову, который включает в себя окончательный расчет за июль и платеж за поставки газа в августе. Компания «Молдовагаз» смогла рассчитаться только за июльские поставки и обратилась к «Газпрому» с просьбой перенести срок оплаты за август на 1 сентября 2022 г. «Газпром» в порядке исключения принял решение согласиться с этой просьбой. Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона безусловно будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок», – рассказал Куприянов (цитата по «Интерфаксу»).
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.
17 августа «Молдовагаз» попросил об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь 2022 г., сообщил в своем Telegram-канале руководитель компании Вадим Чебан. По его словам, повышение тарифа на газ, которое в начале августа утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), не позволяет «Молдовагазу» выполнить свои контрактные обязательства. НАРЭ подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр (исходя из средней закупочной цены в 2022 г., которая составляет $899 за 1000 кубометров), «Молдовагаз» же просил поднять цену почти до 30 леев за кубометр для покрытия тарифных отклонений.
Задолженность Молдавии за газ оценивается в $709 млн.