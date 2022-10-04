«Газпром» пригрозил прекратить поставки газа Молдавии
«Компания «Молдовагаз» на протяжении 2022 г. регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к «Газпрому» за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что «Газпром» оставляет за собой право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 г., а также на расторжение контракта в любой момент.
1 октября в «Газпроме» заявили, что Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ. В компании отметили, что из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что может привести к расторжению контракта в любой момент.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе.
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