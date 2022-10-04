«Газпром» пригрозил прекратить поставки газа Молдавии

1 октября в «Газпроме» заявили, что Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ. В компании отметили, что из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что может привести к расторжению контракта в любой момент.