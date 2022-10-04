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«Газпром» пригрозил прекратить поставки газа Молдавии

Ведомости

«Газпром» может полностью прекратить поставки газа Молдавии при нарушении обязательств по оплате до 20 октября, следует из сообщения пресс-службы компании в Telegram-канале.

«Компания «Молдовагаз» на протяжении 2022 г. регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к «Газпрому» за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что «Газпром» оставляет за собой право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 г., а также на расторжение контракта в любой момент.

1 октября в «Газпроме» заявили, что Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ. В компании отметили, что из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что может привести к расторжению контракта в любой момент.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных