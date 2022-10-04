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«Молдовагаз» ответил на предупреждение «Газпрома» о прекращении поставок

Ведомости

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» сообщила, что приложит все усилия для выполнения контрактных обязательств перед «Газпромом». Таким образом председатель правления компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале прокомментировал предупреждение «Газпрома» прекратить поставки в Молдавию. 

«Что касается механизма погашения исторической задолженности, хочу сообщить, что согласование этого вопроса, в силу объективных обстоятельств, выходит за рамки компетенции руководства компании. Несмотря на отсутствие аудита указанной задолженности, АО «Молдовагаз» готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия («Газпрому» принадлежит 50% акций, правительству Молдавии — 37%. — Ред.) и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов», — сказано в сообщении. 

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В то же время Чебан отметил, что все предприятия группы компании готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации. 

Сегодня «Газпром» сообщил, что оставляет за собой право приостановить поставки газа в Молдавию, если «Молдовагаз» не выполнит обязательства по оплате до 20 октября. 

1 октября в «Газпроме» заявили, что Молдавия регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставки российского газа в течение всего года. В компании отметили, что из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что может привести к расторжению контракта в любой момент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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