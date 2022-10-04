«Молдовагаз» ответил на предупреждение «Газпрома» о прекращении поставок
Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» сообщила, что приложит все усилия для выполнения контрактных обязательств перед «Газпромом». Таким образом председатель правления компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале прокомментировал предупреждение «Газпрома» прекратить поставки в Молдавию.
«Что касается механизма погашения исторической задолженности, хочу сообщить, что согласование этого вопроса, в силу объективных обстоятельств, выходит за рамки компетенции руководства компании. Несмотря на отсутствие аудита указанной задолженности, АО «Молдовагаз» готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия («Газпрому» принадлежит 50% акций, правительству Молдавии — 37%. — Ред.) и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов», — сказано в сообщении.
В то же время Чебан отметил, что все предприятия группы компании готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации.
1 октября в «Газпроме» заявили, что Молдавия регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставки российского газа в течение всего года. В компании отметили, что из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что может привести к расторжению контракта в любой момент.
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