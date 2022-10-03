Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья с начала года снизился на 40,4%
«Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам», — подчеркивается в сообщении. В компании отметили рост объема поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Уточняется, что в сентябре было зафиксировано два исторических максимума суточного объема.
При этом компания добыла 313,3 млрд куб. м газа, что на 17,1%, или на 64,8 млрд куб. м, меньше, чем в 2021 г. Кроме того, внутренний спрос на газ компании за этот период уменьшился на 4,1%, или на 7,2 млрд куб. м.
По информации «Газпрома», сокращение спроса на газ было спровоцировано, в первую очередь, снижением потребления в ЕС. По предварительным данным, мировой спрос уменьшился на 40 млрд куб. м, из которых 30 млрд куб. м приходится на долю стран ЕС и 5 млрд куб. м — на Великобританию. В результате общая доля стран ЕС и Великобритании в вопросе снижения спроса составила около 90%, подчеркнули в «Газпроме».
По информации компании, несмотря на близкие к максимальным запасы в ПХГ, крупные европейские страны не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода. В частности, запасы активного газа в ПХГ Германии составляют 20 млрд куб. м, что сопоставимо со средним потреблением во время осенне-зимнего периода в течение всего двух месяцев из шести, отметили в «Газпроме».
Что касается Украины, то на 1 октября в ПХГ восполнено 14 млрд куб. м газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м. «На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической — нет», — сказано в сообщении.
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