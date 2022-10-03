Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья с начала года снизился на 40,4%

При этом компания добыла 313,3 млрд куб. м газа, что на 17,1%, или на 64,8 млрд куб. м, меньше, чем в 2021 г. Кроме того, внутренний спрос на газ компании за этот период уменьшился на 4,1%, или на 7,2 млрд куб. м.