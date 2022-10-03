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Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья с начала года снизился на 40,4%

Ведомости

По итогам 9 месяцев этого года «Газпром», по предварительным данным, снизил объем поставок сырья в страны дальнего зарубежья на 58,9 млрд куб. м, или на 40,4%, сообщили в пресс-службе компании. С начала года было экспортировано 86,9 млрд куб. м. 

«Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам», — подчеркивается в сообщении. В компании отметили рост объема поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Уточняется, что в сентябре было зафиксировано два исторических максимума суточного объема. 

При этом компания добыла 313,3 млрд куб. м газа, что на 17,1%, или на 64,8 млрд куб. м, меньше, чем в 2021 г. Кроме того, внутренний спрос на газ компании за этот период уменьшился на 4,1%, или на 7,2 млрд куб. м.

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По информации «Газпрома», сокращение спроса на газ было спровоцировано, в первую очередь, снижением потребления в ЕС. По предварительным данным, мировой спрос уменьшился на 40 млрд куб. м, из которых 30 млрд куб. м приходится на долю стран ЕС и 5 млрд куб. м — на Великобританию. В результате общая доля стран ЕС и Великобритании в вопросе снижения спроса составила около 90%, подчеркнули в «Газпроме». 

По информации компании, несмотря на близкие к максимальным запасы в ПХГ, крупные европейские страны не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода. В частности, запасы активного газа в ПХГ Германии составляют 20 млрд куб. м, что сопоставимо со средним потреблением во время осенне-зимнего периода в течение всего двух месяцев из шести, отметили в «Газпроме».

Что касается Украины, то на 1 октября в ПХГ восполнено 14 млрд куб. м газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м. «На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической — нет», — сказано в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных