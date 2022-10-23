В Молдавии с 24 октября может возникнуть дефицит электроэнергии

По его словам, коммерческие контракты, подписанные компанией «Энергоком», не покрывают всего потребления в период с 7:00 до 23:00. «Между этими часами в последующие дни мы должны сделать все возможное, чтобы сэкономить как можно больше. Каждый из нас может помочь. Если мы будем действовать солидарно и ответственно, не нужно будет никого отключать», – написал он.