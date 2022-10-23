В Молдавии с 24 октября может возникнуть дефицит электроэнергии
С 24 октября в Молдавии возникнет дефицит электроэнергии из-за сокращения объемов поставок газа «Газпромом» и атак на украинскую инфраструктуру, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер республики Андрей Спыну.
По его словам, коммерческие контракты, подписанные компанией «Энергоком», не покрывают всего потребления в период с 7:00 до 23:00. «Между этими часами в последующие дни мы должны сделать все возможное, чтобы сэкономить как можно больше. Каждый из нас может помочь. Если мы будем действовать солидарно и ответственно, не нужно будет никого отключать», – написал он.
Также Спыну обратился к предпринимателям и попросил их отключить рекламное и декоративное освещение, использовать генераторы и изменить время производства.
Вице-премьер добавил, что на завтра отключений не планируется и «Молдовагаз» выделил для Молдавской ГРЭС больше газа на 24 октября. Он пообещал, что в правительстве в ближайшие дни подпишут договоры на поставку электроэнергии с новыми поставщиками, примут меры по экономии и изыщут ресурсы для увеличения поставок газа на МГРЭС.
21 октября Спыну сообщал, что Молдавия закупила 10 млн куб. м газа, которые будут храниться в хранилищах Украины, на случай ограничения или прекращения поставок газа «Газпромом». Закупки осуществила компания «Энергоком» в рамках проекта «Надежность поставок природного газа», на который Молдавия получила транш в 100 млн евро в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.
Также 10 октября ТАСС со ссылкой на заявление министерства энергетики Украины сообщил о приостановке экспорта электроэнергии украинской стороной с 11 октября. Поводом послужили массированные обстрелы, которые повредили инфраструктуру в некоторых регионах страны, и решение о приостановке экспорта было принято в связи с необходимостью стабилизации собственной энергосистемы Украины. В связи с этим Молдавия начала получать весь объем электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС.