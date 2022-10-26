В Венгрии объяснили отказ поддержать введение потолка цен на российский газ

Сийярто также подчеркнул, что на недавней встрече министров энергетики стран Евросоюза в Люксембурге так и не было предложено конкретных шагов по введению потолка цен на российский газ. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна добилась исключения из потолка цен на российский газ в случае его введения, поскольку иначе могла бы остаться без газа. Орбан заявил, что Венгрии удалось «предотвратить угрозу» прекращения поставок газа в страну. Он отметил, что «это была долгая битва, но нам удалось защитить интересы Венгрии».