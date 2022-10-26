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Политика

В Венгрии объяснили отказ поддержать введение потолка цен на российский газ

Ведомости

В Венгрии считают, что введение потолка цен на поставляемый из России газ может привести к сокращению поставок в Европу и повышению цен на этот вид топлива, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщают «РИА Новости».

«Что касается газа, мы донесли очень четко, что не поддерживаем введение предельной цены на газ, поскольку считаем, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого газа на европейский рынок», — сказал Сийярто.

Сийярто также подчеркнул, что на недавней встрече министров энергетики стран Евросоюза в Люксембурге так и не было предложено конкретных шагов по введению потолка цен на российский газ. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна добилась исключения из потолка цен на российский газ в случае его введения, поскольку иначе могла бы остаться без газа. Орбан заявил, что Венгрии удалось «предотвратить угрозу» прекращения поставок газа в страну. Он отметил, что «это была долгая битва, но нам удалось защитить интересы Венгрии».

7 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях ввести потолок цен на российский газ. Но страны ЕС до сих пор не могут согласовать данный шаг. В сентябре президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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