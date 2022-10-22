В Венгрии сочли успешным саммит Евросоюза из-за компромисса по газу
Венгерские власти довольны результатами саммита Евросоюза, в ходе которого лидеры стран должны были утвердить рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с энергетическим кризисом в регионе. По итогам переговоров был достигнут компромисс по вопросам поставок российского газа Венгрии, заявил в субботу на пресс-конференции глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
По его словам, республика добилась того, чтобы на нее не распространялось введение предельной цены на газ из РФ и механизма общих закупок газа в Евросоюзе.
«Это был очень важный саммит ЕС, на котором был достигнут хороший компромисс», — сказал Гуйяш, добавив, что Венгрии «удалось защитить все, что было важно» (цитата по ТАСС).
В правительстве напомнили, что Будапешт заключил долгосрочные контракты с «Газпромом» на поставку газа. В случае выполнения предложений ЕК эти договоренности оказались бы под угрозой.
Лидеры стран — членов Евросоюза ЕС не смогли 20 октября утвердить рекомендации Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом в регионе. Было подготовлено «стратегическое руководство» по тому, как именно их нужно доработать, говорится в релизе ЕК по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
Эти меры министры энергетики стран ЕС вновь обсудят на следующей неделе, 25 октября.
«Европейский совет согласился с тем, что в свете продолжающегося кризиса необходимо ускорить и активизировать усилия по сокращению спроса, обеспечению надежности поставок, недопущению нормирования и снижению цен на энергоносители для домашних хозяйств и предприятий по всему Союзу, а также сохранить целостность единого рынка», — говорилось в заявлении.
21 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна в ходе саммита ЕС добилась для себя исключения, которое позволит не вводить потолок цен на газ и не участвовать в совместных закупках топлива.
В конце августа Венгрия подписала контракт с «Газпромом», согласно которому страна будет получать 5,8 млн куб. м газа в сутки с 1 сентября. Благодаря новому контракту объем поставляемого из России газа увеличился более чем в 2 раза. Дополнительные объемы газа будут поставляться в Венгрию через «Турецкий поток» и Сербию.