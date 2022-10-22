В Венгрии сочли успешным саммит Евросоюза из-за компромисса по газу

«Европейский совет согласился с тем, что в свете продолжающегося кризиса необходимо ускорить и активизировать усилия по сокращению спроса, обеспечению надежности поставок, недопущению нормирования и снижению цен на энергоносители для домашних хозяйств и предприятий по всему Союзу, а также сохранить целостность единого рынка», — говорилось в заявлении.