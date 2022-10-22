Газета
Экономика

В Венгрии сочли успешным саммит Евросоюза из-за компромисса по газу

Ведомости

Венгерские власти довольны результатами саммита Евросоюза, в ходе которого лидеры стран должны были утвердить рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с энергетическим кризисом в регионе. По итогам переговоров был достигнут компромисс по вопросам поставок российского газа Венгрии, заявил в субботу на пресс-конференции глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, республика добилась того, чтобы на нее не распространялось введение предельной цены на газ из РФ и механизма общих закупок газа в Евросоюзе.

«Это был очень важный саммит ЕС, на котором был достигнут хороший компромисс», — сказал Гуйяш, добавив, что Венгрии «удалось защитить все, что было важно» (цитата по ТАСС).

В правительстве напомнили, что Будапешт заключил долгосрочные контракты с «Газпромом» на поставку газа. В случае выполнения предложений ЕК эти договоренности оказались бы под угрозой.

Ранее по теме: Макрон заявил о двойных стандартах США из-за цены на газ

Лидеры стран — членов Евросоюза ЕС не смогли 20 октября утвердить рекомендации Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом в регионе. Было подготовлено «стратегическое руководство» по тому, как именно их нужно доработать, говорится в релизе ЕК по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Эти меры министры энергетики стран ЕС вновь обсудят на следующей неделе, 25 октября. 

«Европейский совет согласился с тем, что в свете продолжающегося кризиса необходимо ускорить и активизировать усилия по сокращению спроса, обеспечению надежности поставок, недопущению нормирования и снижению цен на энергоносители для домашних хозяйств и предприятий по всему Союзу, а также сохранить целостность единого рынка», — говорилось в заявлении. 

21 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна в ходе саммита ЕС добилась для себя исключения, которое позволит не вводить потолок цен на газ и не участвовать в совместных закупках топлива.

В конце августа Венгрия подписала контракт с «Газпромом», согласно которому страна будет получать 5,8 млн куб. м газа в сутки с 1 сентября. Благодаря новому контракту объем поставляемого из России газа увеличился более чем в 2 раза. Дополнительные объемы газа будут поставляться в Венгрию через «Турецкий поток» и Сербию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных