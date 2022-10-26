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Парламент Сербии утвердил правительство во главе с премьером Брнабич

Ведомости

Депутаты парламента Сербии утвердили новый состав правительства республики. Трансляция велась на сайте заксобрания.

«Из 225 депутатов за предложение проголосовало 157 народных депутатов, против 68, воздержавшихся не было, отсутствовали 25 депутатов. Парламент утвердил правительство, поздравляю», — заявил спикер парламента Владимир Орлич (цитата по ТАСС).

Новое правительство возглавила премьер-министр Ана Брнабич. В состав кабинета вошли также три вице-премьера: первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали.

Во главе ключевых министерств оказались следующие политики: минобороны — Милош Вучевич, МВД — Братислав Гашич, минздрав – Даница Груйичич, минфин — Синиша Мали, минтранспорта — бывший вице-мэр Белграда Горан Весич.

Отмечается, что бывший глава МВД Александар Вулин возглавит ключевую сербскую спецслужбу БИА (Агентство безопасности и информации). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных