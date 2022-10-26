Парламент Сербии утвердил правительство во главе с премьером Брнабич

Новое правительство возглавила премьер-министр Ана Брнабич. В состав кабинета вошли также три вице-премьера: первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали.