Парламент Сербии утвердил правительство во главе с премьером Брнабич
Депутаты парламента Сербии утвердили новый состав правительства республики. Трансляция велась на сайте заксобрания.
«Из 225 депутатов за предложение проголосовало 157 народных депутатов, против 68, воздержавшихся не было, отсутствовали 25 депутатов. Парламент утвердил правительство, поздравляю», — заявил спикер парламента Владимир Орлич (цитата по ТАСС).
Новое правительство возглавила премьер-министр Ана Брнабич. В состав кабинета вошли также три вице-премьера: первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали.
Во главе ключевых министерств оказались следующие политики: минобороны — Милош Вучевич, МВД — Братислав Гашич, минздрав – Даница Груйичич, минфин — Синиша Мали, минтранспорта — бывший вице-мэр Белграда Горан Весич.
Отмечается, что бывший глава МВД Александар Вулин возглавит ключевую сербскую спецслужбу БИА (Агентство безопасности и информации).
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