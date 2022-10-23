Вучич заявил о приближении «идеального шторма» из-за размещения дивизии США в Румынии
Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, «идеальный шторм», заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании.<…> Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию [и разместили] в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», — сказал Вучич на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии (цитата по ТАСС).
Сербский лидер отметил, что не видит в ситуации готовности сторон идти на уступки.
22 октября сообщалось, что переброшенная в Европу впервые за почти 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия армии США готова пересечь границу с Украиной в случае эскалации боевых действий или нападения на одну из стран НАТО.
Ранее Сербия в числе 143 стран проголосовала за резолюцию, осуждающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, на Генеральной Ассамблее ООН. Результаты голосования были представлены в новостном Twitter-аккаунте международной организации.
4 октября Вучич заявил, что иностранные дипломаты выбрали неподходящий момент для давления на Сербию, которая не позволит указывать, что ей делать. Таким образом он отреагировал на слова украинского посла Владимира Толкача, который призвал осудить позицию Белграда по неприсоединению к санкциям против России. Толкач заявил, что не понимает нежелание Сербии вводить антироссийские санкции, «в то время как гибнут дети».