Вучич заявил о приближении «идеального шторма» из-за размещения дивизии США в Румынии

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании.<…> Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию [и разместили] в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», — сказал Вучич на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии (цитата по ТАСС).