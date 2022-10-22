CBS News: размещенная в Европе дивизия США готова зайти на Украину при эскалации
Переброшенная в Европу впервые за почти 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия армии США готова пересечь границу с Украиной в случае эскалации боевых действий или нападения на НАТО, передает CBS News.
Подразделение «Кричащие орлы», как отмечает издание, способно развертываться на любом поле боя в течение нескольких часов. Дивизия была направлена в граничащую с Украиной Румынию.
«Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. Мы обладаем уникальными возможностями, такими как наши средства воздушного нападения», — сказал CBS News заместитель командира дивизии Джон Любас.
Танковые обстрелы и артиллерийский огонь во время учений, воссоздающих бои на Украине, были настоящими, пишет издание. Их проведение вблизи границы — «четкий сигнал» для России и союзников США по НАТО о том, что американская армия уже находится здесь.
По словам полковника Эдвина Маттаидесса, его войска «внимательно следят» за российскими силами, «выстраивают цели для тренировок» и проводят учения, которые «точно повторяют то, что происходит» на Украине.
Как заявляют CBS News командиры «Кричащих орлов», они готовы пересечь границу в случае эскалации боевых действий или нападения на НАТО. В целом, по данным издания, для усиления восточного фланга альянса было направлено около 4700 солдат с базы 101-й воздушно-десантной дивизии в Кентукки.