Газета
Политика

CBS News: размещенная в Европе дивизия США готова зайти на Украину при эскалации

Ведомости

Переброшенная в Европу впервые за почти 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия армии США готова пересечь границу с Украиной в случае эскалации боевых действий или нападения на НАТО, передает CBS News.

Подразделение «Кричащие орлы», как отмечает издание, способно развертываться на любом поле боя в течение нескольких часов. Дивизия была направлена в граничащую с Украиной Румынию.

«Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. Мы обладаем уникальными возможностями, такими как наши средства воздушного нападения», — сказал CBS News заместитель командира дивизии Джон Любас. 

Ранее по теме: НАТО поставит Украине системы для борьбы с дронами в ближайшие дни

Танковые обстрелы и артиллерийский огонь во время учений, воссоздающих бои на Украине, были настоящими, пишет издание. Их проведение вблизи границы — «четкий сигнал» для России и союзников США по НАТО о том, что американская армия уже находится здесь. 

По словам полковника Эдвина Маттаидесса, его войска «внимательно следят» за российскими силами, «выстраивают цели для тренировок» и проводят учения, которые «точно повторяют то, что происходит» на Украине.

Как заявляют CBS News командиры «Кричащих орлов», они готовы пересечь границу в случае эскалации боевых действий или нападения на НАТО. В целом, по данным издания, для усиления восточного фланга альянса было направлено около 4700 солдат с базы 101-й воздушно-десантной дивизии в Кентукки. 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных