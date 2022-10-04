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Вучич осудил посла Украины за слова о санкциях против России

Ведомости

Иностранные дипломаты выбрали неподходящий момент для давления на Сербию, которая не позволит указывать, что ей делать, передает телеканал N1 со ссылкой на президента республики Александра Вучича.

Таким образом он отреагировал на слова украинского посла Владимира Толкача, который призвал осудить позицию Белграда о неприсоединению к санкциям против России. Толкач ранее заявил, что не понимает нежелание Сербии вводить антироссийские санкции, «в то время как гибнут дети».

«Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло оказать давление на нашу страну, они выбрали неподходящий момент. Мы не позволим даже тем, кто намного сильнее, сделать это. Мы не совершали ничего плохого против Украины», — отметил президент.

По его словам, Киев может «читать лекции кому-то другому», а Сербия в этой ситуации «чиста» и никто не может указывать ей, как поступать.

«Десятки сербских мальчиков и девочек погибли в результате бомбардировок НАТО. Я не помню ни запроса со стороны Украины о проведении внеочередного заседания Совбеза ООН или о введении санкций», - заключил он.

Вучич ранее заявлял, что у Сербии традиционно хорошие связи с Россией и Украиной. При этом он подчеркнул, что Белград поддерживает территориальную целостность всех стран мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных