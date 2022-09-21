Вучич посоветовал не сомневаться в словах Путина о ядерном оружии

«Как президент Сербии могу только сказать, что мы надеемся, что наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение, потому что это намного лучше, чем ждать поражения другой сторон. Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», – отметил Вучич в эфире на телеканале Newsmax.