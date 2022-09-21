Вучич посоветовал не сомневаться в словах Путина о ядерном оружии
Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите страны всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия, заявил сербский лидер Александр Вучич.
«Как президент Сербии могу только сказать, что мы надеемся, что наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение, потому что это намного лучше, чем ждать поражения другой сторон. Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», – отметил Вучич в эфире на телеканале Newsmax.
Вучич добавил, что у Сербии традиционно хорошие связи с Россией и Украиной. При этом он подчеркнул, что Белград поддерживает территориальную целостность всех стран мира.
«У нас другое отношение к России и некоторым другим вопросам, но мы должны также обращать внимание на возможности для улучшения нашего энергетического сектора, как диверсифицировать наши обязательства по источникам энергоснабжения», — заключил сербский президент.
В ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Путин заявил, что западные страны пустили в ход «ядерный шантаж», призывают Киев перенести боевые действия на территорию России.
При этом глава государства отметил, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. Он подчеркнул, что «это не блеф». Он пообещал, что «территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены».
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