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Медведев назвал украинцев «разменной монетой» на выборах в конгрессе США

Ведомости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина является «разменной монетой в большой американской игре». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев обратил внимание, что уже в следующем месяце в Соединенных Штатах состоятся выборы. Американские политики в борьбе за места в конгрессе готовы «с легкостью положить на алтарь» жизни украинцев, считает зампред Совбеза.

«Для нынешней команды (президента США Джо) Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины», — заявил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что жизнями украинцев платят и за поставки американского оружия, и за труды инструкторов и наемников, ими же готовы рассчитаться, если применят «грязную бомбу».

Политик подчеркнул, что для американского истеблишмента во главе стоит вопрос о том, кто будет контролировать палату представителей и сенат. «Поэтому война до «победного конца. Вернее — просто до конца. Конца Украины. А победитель, как водится: The winner takes it all… (победитель получает все)», — добавил Медведев.

Он также упомянул, что страдают и наши люди, но все они «будут отомщены», а вот об украинцах никто не вспомнит.

8 ноября 2022 года в США пройдут выборы в конгресс: будет переизбираться вся палата представителей (435 конгрессменов) и треть сената (35 мест). В 2020 г. демократическая партия потеряла 10 мест в палате представителей, но все же сохранила большинство. Сенат же после тех выборов формально оказался поделенным между двумя партиями. Республиканское меньшинство в палате представителей, которое, по прогнозам ведущих американских СМИ, вот-вот станет большинством, всерьез обсуждает перспективу запуска импичмента американского президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных