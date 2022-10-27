Медведев назвал украинцев «разменной монетой» на выборах в конгрессе США

8 ноября 2022 года в США пройдут выборы в конгресс: будет переизбираться вся палата представителей (435 конгрессменов) и треть сената (35 мест). В 2020 г. демократическая партия потеряла 10 мест в палате представителей, но все же сохранила большинство. Сенат же после тех выборов формально оказался поделенным между двумя партиями. Республиканское меньшинство в палате представителей, которое, по прогнозам ведущих американских СМИ, вот-вот станет большинством, всерьез обсуждает перспективу запуска импичмента американского президента.