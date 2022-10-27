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В Псковской области свернули мобильные мобилизационные пункты на границе с ЕС

Ведомости

Мобильные мобилизационные пункты, развернутые на границе Псковской области с Латвией и Эстонией, завершили свою работу, сообщил губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции в ТАСС.

«Нет, он не работает, потому что с очередями мы уже разобрались. Их нет. Мобильный призывной пункт работал в качестве дополнительного фильтра. Очереди были в основном не из граждан Российской Федерации», – сказал он.

Глава региона также добавил, что такие пункты были развернуты на всех участках границ в Псковской области.

Ранее закончили работу и оперативные группы по призыву, развернутые на границе с Грузией и Южной Осетией в конце сентября. Мобильные призывные пункты были также развернуты и на границе России с Казахстаном рядом с пропускным пунктом «Караузек» в Астраханской области, а также в Озинском районе Саратовской области.

После объявления о мобилизации среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией к 26 сентября составила 3500 легковых транспортных средств.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных