В Псковской области свернули мобильные мобилизационные пункты на границе с ЕС
Мобильные мобилизационные пункты, развернутые на границе Псковской области с Латвией и Эстонией, завершили свою работу, сообщил губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции в ТАСС.
«Нет, он не работает, потому что с очередями мы уже разобрались. Их нет. Мобильный призывной пункт работал в качестве дополнительного фильтра. Очереди были в основном не из граждан Российской Федерации», – сказал он.
Глава региона также добавил, что такие пункты были развернуты на всех участках границ в Псковской области.
Ранее закончили работу и оперативные группы по призыву, развернутые на границе с Грузией и Южной Осетией в конце сентября. Мобильные призывные пункты были также развернуты и на границе России с Казахстаном рядом с пропускным пунктом «Караузек» в Астраханской области, а также в Озинском районе Саратовской области.
После объявления о мобилизации среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией к 26 сентября составила 3500 легковых транспортных средств.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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