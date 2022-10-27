В Псковской области свернули мобильные мобилизационные пункты на границе с ЕС

Ранее закончили работу и оперативные группы по призыву, развернутые на границе с Грузией и Южной Осетией в конце сентября. Мобильные призывные пункты были также развернуты и на границе России с Казахстаном рядом с пропускным пунктом «Караузек» в Астраханской области, а также в Озинском районе Саратовской области.