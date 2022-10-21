Сотрудники военкоматов прекратят работу на границе с Грузией
Оперативные группы по призыву, развернутые на границе с Грузией и Южной Осетией в конце сентября, прекращают свою работу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северной Осетии.
«Рабочие группы прекращают свою работу на пунктах пропуска», – сказали там.
После того как на «Верхнем Ларсе» заработал мобильный пункт военного комиссариата, сотрудники военкомата выдали более 180 повесток мужчинам, которые хотели покинуть страну после объявления в РФ частичной мобилизации. Мобильные призывные пункты были развернуты и на границе России с Казахстаном рядом с пропускным пунктом «Караузек» в Астраханской области, а также в Озинском районе Саратовской области.
После объявления о мобилизации среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. К 5 октября очередь из легковых машин закончилась на границе России с Грузией.
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