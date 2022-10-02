На грузинской границе выезжающим из России вручили более 180 повесток

Россияне начали получать повестки на границе после того, как на «Верхнем Ларсе» заработал мобильный контрольный пункт военного комиссариата. Мобильные призывные пункты были развернуты и на границе России с Казахстаном рядом с пропускным пунктом «Караузек» в Астраханской области, а также в Озинском районе Саратовской области.