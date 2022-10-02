На грузинской границе выезжающим из России вручили более 180 повесток
На границе России и Грузии на пункте пропуска «Верхний Ларс» сотрудники военкомата выдали более 180 повесток мужчинам, которые хотели покинуть страну после объявления в РФ частичной мобилизации. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.
Россияне начали получать повестки на границе после того, как на «Верхнем Ларсе» заработал мобильный контрольный пункт военного комиссариата. Мобильные призывные пункты были развернуты и на границе России с Казахстаном рядом с пропускным пунктом «Караузек» в Астраханской области, а также в Озинском районе Саратовской области.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
После объявления о мобилизации среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств.
30 сентября МВД Грузии сообщило, что на российско-грузинской границе зафиксировано снижение числа россиян. В частности, с 10:00 29 сентября до 10:00 30 сентября границу Грузии через все пограничные пункты пропуска пересекли 6109 граждан РФ.
О том, что граждане России, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации и желающие выехать из страны, начали получать повестки на границе Северной Осетии и Грузии, стало известно 27 сентября.