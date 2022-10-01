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Грузия не признала присоединение к России новых территорий

Ведомости

Грузия никогда не признает результаты референдумов в Херсонской и Запорожской областях Украины, а также Донецкой и Луганской народных республиках и присоединение этих территорий к России. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Грузинский МИД, как отмечается в заявлении, «решительно осуждает референдумы и незаконную аннексию, проведенные Российской Федерацией на территории Украины». По мнению ведомства, Россия изменила признанные международным сообществом границы Украины силовыми методами. Москва, подчеркивает МИД, «в очередной раз нарушила основополагающие принципы международного права, защищающие территориальную целостность и суверенитет всех государств».

«Грузия, пережившая попытки насильственного изменения границ, никогда не признает результаты так называемых референдумов, проведенных в регионах Украины, и еще раз четко заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении грузинского министерства.

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30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Это решение осудил турецкий МИД. В его заявлении говорится, что власти Турции рассматривают вступление четырех регионов в РФ как аннексию. В ведомстве напомнили, что Анкара не признала решение о вхождении в состав России Крыма в результате «нелегитимного референдума».

Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Финляндия, Сербия, Турция и Казахстан заявили, что не планируют признавать результаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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