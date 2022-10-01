Грузия не признала присоединение к России новых территорий

30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Это решение осудил турецкий МИД. В его заявлении говорится, что власти Турции рассматривают вступление четырех регионов в РФ как аннексию. В ведомстве напомнили, что Анкара не признала решение о вхождении в состав России Крыма в результате «нелегитимного референдума».