Грузия не признала присоединение к России новых территорий
Грузия никогда не признает результаты референдумов в Херсонской и Запорожской областях Украины, а также Донецкой и Луганской народных республиках и присоединение этих территорий к России. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
Грузинский МИД, как отмечается в заявлении, «решительно осуждает референдумы и незаконную аннексию, проведенные Российской Федерацией на территории Украины». По мнению ведомства, Россия изменила признанные международным сообществом границы Украины силовыми методами. Москва, подчеркивает МИД, «в очередной раз нарушила основополагающие принципы международного права, защищающие территориальную целостность и суверенитет всех государств».
«Грузия, пережившая попытки насильственного изменения границ, никогда не признает результаты так называемых референдумов, проведенных в регионах Украины, и еще раз четко заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении грузинского министерства.
30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Это решение осудил турецкий МИД. В его заявлении говорится, что власти Турции рассматривают вступление четырех регионов в РФ как аннексию. В ведомстве напомнили, что Анкара не признала решение о вхождении в состав России Крыма в результате «нелегитимного референдума».
Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Финляндия, Сербия, Турция и Казахстан заявили, что не планируют признавать результаты.