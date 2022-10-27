Захарова пообещала не оставлять без реакции антироссийские заявления властей Молдавии
Россия не оставит без внимания антироссийские заявления официальных лиц Молдавии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«С озабоченностью наблюдаем за тем, как развивается обстановка в исторически близкой нам Молдавии, там продолжаются многотысячные акции протеста населения, которое недовольно политикой руководства страны», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).
По ее словам, события в стране сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц страны. К примеру, Захарова отметила заявления депутатов от правящей партии республики «Действие и солидарность», которые хотят признать Россию «террористическим режимом».
«Мы, конечно, фиксируем подобные антироссийские заявления, и, конечно, они не будут оставаться без реакции», — заключила она.
Полиция республики накануне демонтировала более 30 палаток в протестном городке оппозиции перед зданием Генпрокуратуры. Участники акции протеста, которая проходит у стен Генпрокуратуры Молдавии, попытались заблокировать палатками вход в здание, однако их оттеснила полиция. Позже в знак протеста манифестанты сдвинули палатки, перегородив доступ к строению.
25 октября в республике ужесточили меры по экономии энергии. Так, в помещениях температура не должна превышать 19 градусов, а в нерабочее время – 15 градусов. Внутреннее освещение в зданиях должно быть сокращено не менее чем на 30%.
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