Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы

В 2010 г. Собянин по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева был утвержден в должности мэра Москвы голосованием в Мосгордуме, в 2013 г. избран на эту должность на досрочных выборах, получив в первом туре 51,37% голосов избирателей. В 2018 г. на очередных выборах переизбран на третий срок, набрав 70,17% голосов.