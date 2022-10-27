Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин много сделал для создания комфортных условий для жителей и гостей столицы, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах», — отметил глава государства.
По его словам, был период в истории столицы, когда здесь нарастали проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур. Они и сейчас отчасти появляются, но мэру столицы удалось сделать многое, чтобы купировать эти угрозы, подчеркнул Путин.
Говоря о возможном переносе столицы из Москвы, он заявил, что такие разговоры есть, однако исторически и ментально центр России ассоциируется именно с этим городом.
В 2010 г. Собянин по представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева был утвержден в должности мэра Москвы голосованием в Мосгордуме, в 2013 г. избран на эту должность на досрочных выборах, получив в первом туре 51,37% голосов избирателей. В 2018 г. на очередных выборах переизбран на третий срок, набрав 70,17% голосов.
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