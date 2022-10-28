ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае
Сотрудники ФСБ задержали четырех сторонников украинских националистов в Ставропольском крае. Уточняется, что они готовили теракт на административном объекте, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
«Пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц (четыре человека), планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае. Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — сказано в сообщении ФСБ.
Когда именно произошло задержание, не уточняется. На арестованных возбудили уголовное дело по статье «Теракт».
В ФСБ сообщили об изъятии огнестрельного оружия, готовых взрывных устройств и компонентов для изготовления новых, а также методической литературы по организации массовых беспорядков, которые были обнаружены дома у задержанных и в оборудованном тайнике в Предгорном районе Ставропольского края.
ФСБ уже во второй раз за неделю сообщает о предотвращении теракта в Ставропольском крае. В частности, 24 октября сотрудники ФСБ задержали членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракт в здании городского отдела полиции в Пятигорске.
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