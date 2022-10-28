ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае

В ФСБ сообщили об изъятии огнестрельного оружия, готовых взрывных устройств и компонентов для изготовления новых, а также методической литературы по организации массовых беспорядков, которые были обнаружены дома у задержанных и в оборудованном тайнике в Предгорном районе Ставропольского края.