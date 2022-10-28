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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали четырех сторонников украинских националистов в Ставропольском крае. Уточняется, что они готовили теракт на административном объекте, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

«Пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц (четыре человека), планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае. Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — сказано в сообщении ФСБ.

Когда именно произошло задержание, не уточняется. На арестованных возбудили уголовное дело по статье «Теракт».

В ФСБ сообщили об изъятии огнестрельного оружия, готовых взрывных устройств и компонентов для изготовления новых, а также методической литературы по организации массовых беспорядков, которые были обнаружены дома у задержанных и в оборудованном тайнике в Предгорном районе Ставропольского края.

ФСБ уже во второй раз за неделю сообщает о предотвращении теракта в Ставропольском крае. В частности, 24 октября сотрудники ФСБ задержали членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракт в здании городского отдела полиции в Пятигорске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных