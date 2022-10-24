ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске

Две недели назад ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ в Ставрополе. По данным спецслужбы, задержанные планировали теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона в Ставрополе по указанию зарубежных эмиссаров группировки.