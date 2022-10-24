ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске
Сотрудники ФСБ задержали членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракт в здании городского отдела полиции в Пятигорске Ставропольского края, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«Граждане республик центральноазиатского региона планировали по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции», – приводит сообщение «Интерфакс».
При обыске мест проживаний задержанных обнаружили компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, символику террористической группировки и средства конспиративной связи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
Две недели назад ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ в Ставрополе. По данным спецслужбы, задержанные планировали теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона в Ставрополе по указанию зарубежных эмиссаров группировки.
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