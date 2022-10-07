ФСБ сообщила о пресечении террористической ячейки в Ставрополе
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Ставрополе, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ», – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, задержанные планировали теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона в Ставрополе по указанию зарубежных эмиссаров группировки. Дома у злоумышленников нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и средства конспиративной связи. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Задержанные уже дали признательные показания, добавили там.
Ранее 2 октября ФСБ пресекла теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии. Диверсанты при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление, они «были нейтрализованы ответным огнем».
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