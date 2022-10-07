ФСБ сообщила о пресечении террористической ячейки в Ставрополе

По данным ФСБ, задержанные планировали теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона в Ставрополе по указанию зарубежных эмиссаров группировки. Дома у злоумышленников нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и средства конспиративной связи. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Задержанные уже дали признательные показания, добавили там.