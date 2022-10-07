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ФСБ сообщила о пресечении террористической ячейки в Ставрополе

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Ставрополе, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ», – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные планировали теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона в Ставрополе по указанию зарубежных эмиссаров группировки. Дома у злоумышленников нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и средства конспиративной связи. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Задержанные уже дали признательные показания, добавили там.

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Ранее 2 октября ФСБ пресекла теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии. Диверсанты при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление, они «были нейтрализованы ответным огнем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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