ФСБ заявила о предотвращении теракта на железной дороге в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии. «Вооруженные террористы» пытались установить взрывчатку под железнодорожным полотном, рассказали ТАСС в ведомстве.
Диверсионно-террористический акт ФСБ предотвратила совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал им. В. И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном», — говорится в сообщении.
Диверсанты при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление, они «были нейтрализованы ответным огнем». На месте преступления, по данным ФСБ, были обнаружены взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы, а дома у одного из злоумышленников силовики изъяли компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств. Также задержан сообщник готовящих диверсию граждан.
В конце сентября сотрудники управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области задержали местного жителя по подозрению в диверсии на железной дороге. Сообщалось, что мужчина установил устройство на перегоне Реж — Стриганово Свердловской железной дороги, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути.