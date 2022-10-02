ФСБ заявила о предотвращении теракта на железной дороге в Кабардино-Балкарии

Диверсанты при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление, они «были нейтрализованы ответным огнем». На месте преступления, по данным ФСБ, были обнаружены взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы, а дома у одного из злоумышленников силовики изъяли компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств. Также задержан сообщник готовящих диверсию граждан.