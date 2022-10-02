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ФСБ заявила о предотвращении теракта на железной дороге в Кабардино-Балкарии

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии. «Вооруженные террористы» пытались установить взрывчатку под железнодорожным полотном, рассказали ТАСС в ведомстве.

Диверсионно-террористический акт ФСБ предотвратила совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией, рассказали в Центре общественных связей ФСБ. 

«В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал им. В. И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном», — говорится в сообщении.

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Диверсанты при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление, они «были нейтрализованы ответным огнем». На месте преступления, по данным ФСБ, были обнаружены взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы, а дома у одного из злоумышленников силовики изъяли компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств. Также задержан сообщник готовящих диверсию граждан.

В конце сентября сотрудники управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области задержали местного жителя по подозрению в диверсии на железной дороге. Сообщалось, что мужчина установил устройство на перегоне Реж — Стриганово Свердловской железной дороги, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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