ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге в Свердловской области
Сотрудники управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области задержали местного жителя по подозрению в диверсии на железной дороге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В сообщении говорится, что задержанный мужчина установил устройство на перегоне Реж — Стриганово Свердловской железной дороги, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).
«Его вмешательство не привело к трагедии по не зависящим от него причинам — устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что вербовку и инструктирование мужчины по диверсии провели украинские военные.
22 сентября ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте нефтегазового комплекса, который занимается поставками энергоносителей в Турцию и Европу. Ведомство смогло задержать четверых граждан России, которые помогали спецслужбам Украины в подготовке диверсии.
Уточняется, что в ходе операции были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ.
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