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ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге в Свердловской области

Ведомости

Сотрудники управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области задержали местного жителя по подозрению в диверсии на железной дороге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится, что задержанный мужчина установил устройство на перегоне Реж — Стриганово Свердловской железной дороги, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

«Его вмешательство не привело к трагедии по не зависящим от него причинам — устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что вербовку и инструктирование мужчины по диверсии провели украинские военные.

22 сентября ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте нефтегазового комплекса, который занимается поставками энергоносителей в Турцию и Европу. Ведомство смогло задержать четверых граждан России, которые помогали спецслужбам Украины в подготовке диверсии.

Уточняется, что в ходе операции были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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