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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтегазовом объекте

Ведомости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, который занимается поставками энергоносителей в Турцию и Европу, передает агентство «РИА Новости».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сказано в сообщении.

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Также ФСБ смогла задержать четверых граждан России, которые помогали спецслужбам Украины в подготовке диверсии.

Уточняется, что в ходе операции были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. У него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, а также координаты места готовившегося теракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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