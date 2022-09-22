ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтегазовом объекте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, который занимается поставками энергоносителей в Турцию и Европу, передает агентство «РИА Новости».
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сказано в сообщении.
Также ФСБ смогла задержать четверых граждан России, которые помогали спецслужбам Украины в подготовке диверсии.
Уточняется, что в ходе операции были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. У него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, а также координаты места готовившегося теракта.
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