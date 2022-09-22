ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтегазовом объекте

Уточняется, что в ходе операции были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. У него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, а также координаты места готовившегося теракта.