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ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Херсонской области и Крыму

Ведомости

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма, пишут «РИА Новости».

«В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Также сотрудники ФСБ смогли установить сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который завербовал людей из числа националистов и руководил их деятельностью.

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Уточняется, что в ходе операции была получена информация об исполнителях и их пособниках в операции спецслужб, они были задержаны, также были изъяты средства совершения преступлений, определены каналы связи и способы финансирования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных