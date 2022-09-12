ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Херсонской области и Крыму
ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма, пишут «РИА Новости».
«В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.
Также сотрудники ФСБ смогли установить сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который завербовал людей из числа националистов и руководил их деятельностью.
Уточняется, что в ходе операции была получена информация об исполнителях и их пособниках в операции спецслужб, они были задержаны, также были изъяты средства совершения преступлений, определены каналы связи и способы финансирования.
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