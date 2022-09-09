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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ленобласти

Ведомости

Региональное управление ФСБ по Ленинградской области сообщило о предотвращении теракта на объекте Министерства обороны, передает агентство «РИА Новости». Уточняется, что три человека были задержаны.

«Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей города Выборга», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, группа жителей Выборга «готовила поджог административного здания», которое принадлежит Минобороны. В отношении произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — о покушении на преступление и террористическом акте. В случае признания вины задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет по статье о террористическом акте.

Предполагается, что это не единственные участники, к подготовке теракта могут быть причастны и другие люди, отметили в ФСБ. Возможные соучастники устанавливаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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