ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ленобласти
Региональное управление ФСБ по Ленинградской области сообщило о предотвращении теракта на объекте Министерства обороны, передает агентство «РИА Новости». Уточняется, что три человека были задержаны.
«Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращен террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей города Выборга», — сказано в сообщении.
По информации ведомства, группа жителей Выборга «готовила поджог административного здания», которое принадлежит Минобороны. В отношении произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — о покушении на преступление и террористическом акте. В случае признания вины задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет по статье о террористическом акте.
Предполагается, что это не единственные участники, к подготовке теракта могут быть причастны и другие люди, отметили в ФСБ. Возможные соучастники устанавливаются.
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