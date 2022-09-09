ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ленобласти

По информации ведомства, группа жителей Выборга «готовила поджог административного здания», которое принадлежит Минобороны. В отношении произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям — о покушении на преступление и террористическом акте. В случае признания вины задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет по статье о террористическом акте.