Патрушев сообщил о высоком уровне террористических угроз в Крыму
В Крыму наблюдается высокий уровень террористических угроз на фоне специальной военной операции на Украине, об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по безопасности в Крыму.
«Важность такой работы [по обеспечению безопасности] обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз на фоне проведения специальной военной операции на Украине», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). Патрушев отметил, что в Крыму «значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
Он также указал на необходимость немедленно устранить имеющиеся недостатки в системе безопасности. По словам Патрушева, «на ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности».
При этом секретарь Совбеза обратил внимание на положительные результаты работы на антитеррористическом направлении. «Благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 12 преступлений террористической направленности», — сказал Патрушев. В частности, был ликвидирован канал финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов ввели повышенный («желтый») уровень террористической опасности, с тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Крыму он действует до 8 октября.
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