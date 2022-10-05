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Патрушев сообщил о высоком уровне террористических угроз в Крыму

Ведомости

В Крыму наблюдается высокий уровень террористических угроз на фоне специальной военной операции на Украине, об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по безопасности в Крыму.

«Важность такой работы [по обеспечению безопасности] обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз на фоне проведения специальной военной операции на Украине», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). Патрушев отметил, что в Крыму «значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Он также указал на необходимость немедленно устранить имеющиеся недостатки в системе безопасности. По словам Патрушева, «на ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности».

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При этом секретарь Совбеза обратил внимание на положительные результаты работы на антитеррористическом направлении. «Благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 12 преступлений террористической направленности», — сказал Патрушев. В частности, был ликвидирован канал финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов ввели повышенный («желтый») уровень террористической опасности, с тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Крыму он действует до 8 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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