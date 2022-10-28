В Белгородской области сообщили об обстреле села Красное

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.