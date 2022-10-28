В Белгородской области сообщили об обстреле села Красное
В Белгородской области под обстрел попало село Красное. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Обошлось без жертв и пострадавших», — написал он.
При этом имеются разрушения, уточнил Гладков. По его данным, осколки попали в крышу на ферме, а также в весовую и сенохранилище. В настоящее время проводится подомовой обход территории, уточнил губернатор.
Ранее, 25 октября, Гладков сообщил об обстреле села Тишанка Волоконовского района. Обошлось также без пострадавших, однако были повреждены пять частных домов.
Накануне, 27 октября, власти региона перевели школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах на дистанционный формат работы. В таком режиме школьники будут учиться до 1 декабря.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.
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