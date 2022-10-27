В Белгороде школы перевели на удаленный режим до 1 декабря
Со следующей недели школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах переведут на дистанционный формат работы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».
«В рамках указа президента Российской Федерации принял решение о том, что со следующей недели, то есть по окончании осенних каникул, в общеобразовательных школах и колледжах будет введено дистанционное обучение в девяти приграничных муниципальных районах, плюс Белгород, плюс Яковлевский ГО», – рассказал он.
Глава региона назвал меру вынужденной и выразил надежду, что продлевать ее действие в декабре не придется.
Ранее на фоне усилившихся обстрелов Белгородской области осенние каникулы в регионе были продлены еще на неделю. Данную меру Гладков назвал «абсолютно вынужденной», подчеркнув, что речь идет о безопасности граждан и оперативной обстановке. По его оценке, в течение учебного года удастся компенсировать выпавшую неделю.
19 октября по указу президента Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России. При этом в четырех новых регионах РФ было введено военное положение.
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