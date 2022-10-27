В Белгороде школы перевели на удаленный режим до 1 декабря

19 октября по указу президента Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России. При этом в четырех новых регионах РФ было введено военное положение.