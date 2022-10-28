Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном пройдут 31 октября в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«По инициативе российской стороны 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна», — говорится в публикации.
Как отметили в пресс-службе, в ходе встречи планируется обсудить реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также меры по укреплению стабильной ситуации в Закавказье. Кроме того, Путин проведет отдельные беседы с каждым из лидеров.
Ранее о трехсторонних переговорах, назначенных на 31 октября, сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян. Сегодня Пашинян подтвердил готовность Еревана к урегулированию конфликта с Баку на основе принципов, предложенных Россией.
Накануне президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме рассказал о предложении Москвы по разрешению ситуации между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Он пояснил, что Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Москва, отметил президент, предлагала Еревану отдать Баку пять из них. По словам Путина, оставшихся двух районов для связи с Нагорным Карабахом «вполне достаточно», однако руководство Армении пошло другим путем.
«Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен, и мы поддерживаем мирное урегулирование, так же как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса, — мы за это», — заявил президент РФ. Он отметил, что Россия поддержит любое решение Армении по этому вопросу.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.