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Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

Ведомости

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном пройдут 31 октября в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«По инициативе российской стороны 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна», — говорится в публикации.

Как отметили в пресс-службе, в ходе встречи планируется обсудить реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также меры по укреплению стабильной ситуации в Закавказье. Кроме того, Путин проведет отдельные беседы с каждым из лидеров.

Ранее о трехсторонних переговорах, назначенных на 31 октября, сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян. Сегодня Пашинян подтвердил готовность Еревана к урегулированию конфликта с Баку на основе принципов, предложенных Россией. 

Накануне президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме рассказал о предложении Москвы по разрешению ситуации между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Он пояснил, что Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Москва, отметил президент, предлагала Еревану отдать Баку пять из них. По словам Путина, оставшихся двух районов для связи с Нагорным Карабахом «вполне достаточно», однако руководство Армении пошло другим путем.

«Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен, и мы поддерживаем мирное урегулирование, так же как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса, — мы за это», — заявил президент РФ. Он отметил, что Россия поддержит любое решение Армении по этому вопросу.

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Ранее по теме: Пашинян заявил о готовности Еревана к урегулированию с Баку на условиях России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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