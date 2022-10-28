Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

«Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен, и мы поддерживаем мирное урегулирование, так же как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса, — мы за это», — заявил президент РФ. Он отметил, что Россия поддержит любое решение Армении по этому вопросу.