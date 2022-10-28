Пашинян заявил о готовности Еревана к урегулированию с Баку на условиях России
Армения готова устанавливать межгосударственные отношения с Азербайджаном на основе принципов, предложенных Россией, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», – написал он в своем Twitter.
Накануне президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Москва, отметил президент, предлагала Еревану для нормализации отношений отдать Баку пять районов, которые «не нужны, бессмысленны, они просто пустуют», а оставшихся двух районов для связи с Нагорным Карабахом «вполне достаточно», однако руководство Армении пошло другим путем.
«Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен, и мы поддерживаем мирное урегулирование, так же как и делимитацию границы, и полное урегулирование пограничного вопроса – мы за это. Вопрос, какой вариант избрать. Это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведёт к миру, мы только за», – рассказал Путин.
Россия поддержит и т. н. вашингтонский вариант договора, по которому Ереван признает суверенитет Азербайджана над Карабахом в целом, добавил президент.
Двумя днями ранее Пашинян заявил о намерении подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года. Пашинян также подтвердил свое участие в трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи 31 октября.
До этого две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая с участием президента Франции Эммануэля Макрона – состоялись в Праге на саммите Европейского политического сообщества 6–7 октября. По итогам саммита с участием Макрона стороны приняли заявление. В этом документе Армения и Азербайджан подтверждают декларацию 1991 г. о признании территориальной целостности друг друга.
14 октября в ходе саммита СНГ Путин предложил Алиеву и Пашиняну провести трехсторонние переговоры в России. Он добавил, что готов к встрече «в любом месте в любое время». Президент отметил, что Россия «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», в том числе вопросы, связанные с Карабахом.
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