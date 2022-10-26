Пашинян заявил о желании подписать мирное соглашение с Баку до конца года
Армения хочет подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе своего выступления в парламенте.
«Честно говоря, я хочу, чтобы оно [мирное соглашение] было подписано до конца этого года. Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично», – приводит его слова ТАСС.
Пашинян также подтвердил свое участие в трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи 31 октября, передает «Интерфакс».
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Алиева и Пашиняна приехать в Россию для проведения трехстороннего саммита, сообщили в МИД РФ.
До этого две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая с участием президента Франции Эммануэля Макрона – состоялись в Праге на саммите Европейского политического сообщества 6–7 октября. По итогам саммита с участием Макрона стороны приняли заявление. В этом документе Армения и Азербайджан подтверждают декларацию 1991 г. о признании территориальной целостности друг друга.
14 октября в ходе саммита СНГ Путин предложил Алиеву и Пашиняну провести трехсторонние переговоры в России. Он добавил, что готов к встрече «в любом месте в любое время». Президент отметил, что Россия «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», в том числе вопросы, связанные с Карабахом.
11 октября МИД Турции заявил, что Азербайджан предложил Армении заключить мирное соглашение, предусматривающее возвращение Баку «оккупированных территорий». Турция находится в тесном контакте с обеими странами и уверена, что Баку и Ереван должны подписать мирное соглашение, а Армения – «прекратить провокации», подчеркнули там.
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