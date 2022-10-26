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Пашинян заявил о желании подписать мирное соглашение с Баку до конца года

Ведомости

Армения хочет подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе своего выступления в парламенте.

«Честно говоря, я хочу, чтобы оно [мирное соглашение] было подписано до конца этого года. Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично», – приводит его слова ТАСС.

Пашинян также подтвердил свое участие в трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи 31 октября, передает «Интерфакс».

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Алиева и Пашиняна приехать в Россию для проведения трехстороннего саммита, сообщили в МИД РФ.

До этого две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая с участием президента Франции Эммануэля Макрона – состоялись в Праге на саммите Европейского политического сообщества 6–7 октября. По итогам саммита с участием Макрона стороны приняли заявление. В этом документе Армения и Азербайджан подтверждают декларацию 1991 г. о признании территориальной целостности друг друга.

14 октября в ходе саммита СНГ Путин предложил Алиеву и Пашиняну провести трехсторонние переговоры в России. Он добавил, что готов к встрече «в любом месте в любое время». Президент отметил, что Россия «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», в том числе вопросы, связанные с Карабахом.

11 октября МИД Турции заявил, что Азербайджан предложил Армении заключить мирное соглашение, предусматривающее возвращение Баку «оккупированных территорий». Турция находится в тесном контакте с обеими странами и уверена, что Баку и Ереван должны подписать мирное соглашение, а Армения – «прекратить провокации», подчеркнули там.

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Ранее по теме: Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонние переговоры

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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